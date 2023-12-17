Сутки на Донетчине: удары по гражданскому населению в 10 населенных пунктах, один человек погиб. ФОТОрепортаж

Обстрелам подверглись города Авдеевка, Константиновка, Курахово, пгт Новоэкономическое, Очеретино, Северное, села Богдановка, Веселый Гай, Ильинка, Уманское.

Об этом сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, информирует Цензор.НЕТ.

Российские войска за сутки дважды обстреляли Новоукраинку, 7 раз - Кураховскую громаду. В Курахово ранен человек, повреждены 4 многоэтажки, 8 частных домов, заведение культуры и промзона, в Веселом Гае ранен человек; в Остром повреждены 2 дома. В Гродовской громаде повреждены 3 дома в Прогрессе.

Также под вражеским огнем оказались Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка, Сиверск и Торское Лиманской громады. Один человек погиб в Ильиновке, еще один получил ранения.

В Северном Торецкой громады повреждены 2 многоэтажки и 1 частный дом. В Часовоярской громаде повреждены 2 дома и 3 хозяйственные здания. В Константиновке повреждено складское помещение.

Также смотрите: На Донетчине подорвалась российская БМП с десантом. ВИДЕО

















