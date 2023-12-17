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"Слуга народа" Безуглая обвинила командование ВСУ в пренебрежении эвакуацией погибших воинов: "Смертельная бюрократия ВСУ"

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Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безугла уверяет, что из-за бюрократических процедур на фронте иногда могут пренебрегать эвакуацией тел погибших украинских воинов.

Об этом она пишет в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Смертельная бюрократия ВСУ.

"⁃ Каждый день ходят мимо тела и не забирают.

⁃ Почему?

⁃ Потому что двухсотого нужно вывезти, это ресурс. Расследование, справки, похороны, общение с семьей и все остальное. А тут просто доклад подал, пару дней - и за штат.

⁃ И тут бэби-йода.

⁃ И вот это меня и задело за живое. Сраный культ личности. Штефан такого никогда не опубликует", - пишет Безуглая, отмечая, что это якобы ее переписка с военными.

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Слуга народа Безуглая обвинила командование ВСУ в пренебрежении эвакуацией погибших воинов: Смертельная бюрократия ВСУ 01

"Фото реальное, отсрочила публикацию…", - подписала она опубликованное фото, на котором изображено тело погибшего воина.

"Уважение. Ответственность. Ценность жизни. Надеюсь, что такие случаи нечасты, но лучше знать тем, кто в подразделениях… Но с момента этого разговора бэби-йода у меня вызывает такие ассоциации", - добавляет нардеп.

Слуга народа Безуглая обвинила командование ВСУ в пренебрежении эвакуацией погибших воинов: Смертельная бюрократия ВСУ 02

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    ****. Забула сказати хто краде ресурси в армії.
    Хто привів війну в нашу державу.
  • Qq Qqq f1a4586b
    Їй треба дати не автомат, а срок ...
  • Ksenia VB
    бос наказав накласти купу лайна на Залужного
    заплатив мар'янці гроші, які могли би піти на евакуацію тіла загиблого, але не пішли, бо вона зелена *****
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