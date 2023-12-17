"Слуга народа" Безуглая обвинила командование ВСУ в пренебрежении эвакуацией погибших воинов: "Смертельная бюрократия ВСУ"
Об этом она пишет в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Смертельная бюрократия ВСУ.
"⁃ Каждый день ходят мимо тела и не забирают.
⁃ Почему?
⁃ Потому что двухсотого нужно вывезти, это ресурс. Расследование, справки, похороны, общение с семьей и все остальное. А тут просто доклад подал, пару дней - и за штат.
⁃ И тут бэби-йода.
⁃ И вот это меня и задело за живое. Сраный культ личности. Штефан такого никогда не опубликует", - пишет Безуглая, отмечая, что это якобы ее переписка с военными.
"Фото реальное, отсрочила публикацию…", - подписала она опубликованное фото, на котором изображено тело погибшего воина.
"Уважение. Ответственность. Ценность жизни. Надеюсь, что такие случаи нечасты, но лучше знать тем, кто в подразделениях… Но с момента этого разговора бэби-йода у меня вызывает такие ассоциации", - добавляет нардеп.