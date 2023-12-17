В оккупированном Мариуполе россияне демонтируют здание райотдела полиции, в котором были застенки, - Андрющенко. ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики сносят здание райотдела полиции, в котором находились застенки и главный пункт фильтрации.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне демонтируют главные застенки в Мариуполе по проспекту Металлургов. Именно здесь был главный пункт фильтрации и основные застенки. Та же история, что и с Драматическим театром - просто заметают следы", - написал Андрющенко.

Он добавил, что демонтированное здание - часть помещения Центрального (Октябрьского при оккупанте) райотдела полиции. В оккупированном городе теперь работают только застенки от ФСБ в Приморском районе в районе парка и мечети.

Как отметил советник, фундамент россияне зальют бетоном, чтобы скрыть доказательства своих очередных преступлений в городе.

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