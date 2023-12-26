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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 354 960 человек (+1010 за сутки), 23 корабля/катера, 5899 танков, 8366 артсистем. ИНФОГРАФИКА

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 354 960 человек (+1010 за сутки), 23 корабля/катера, 5899 танков, 8366 артсистем. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 354 960 российских захватчиков. Генштаб также подтверждает уничтожение российского корабля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 354960 (+1010) человек/persons,

танков - 5899 (+22) ед,

боевых бронированных машин - 10956 (+37) ед,

артиллерийских систем - 8366 (+19) ед,

РСЗО - 934 (+0) ед,

средства ПВО - 614 (+1) ед,

самолетов - 329 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6458 (+22),

крылатые ракеты – 1618 (+1),

корабли /катера - 23 (+1) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11109 (+34) ед,

специальная техника - 1239 (+5)

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 354 960 человек (+1010 за сутки), 23 корабля/катера, 5899 танков, 8366 артсистем 01

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Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3593 день москальсько-української війни.
    118!! одиниць техніки, 1! корито та 1010!!! чумардосів.
    Арта 34!!, броня 59!!, логістика 34!!
    Рахунок ППО спецтехніка 1 - 5.
    Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 39 000!, сукупна арта закрила чергову сотню 9300.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 354 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
  • Яр Холодний
    З автотехнікою неточно! Бо, мабуть, не врахована та, яку пригнали на пірс у Феодосії - під розвантаження "Новочеркаська" Корабель пришвартований до вантажного причалу - значить в трюмі ********** не "на колесах" були(в машини завантажені) - а на піддонах в штабелях (а можливо - в контейнерах ) Саме тому там стояли портові крани вздовж борту Значить - на момент розвантаження на пірсі стояли вантажівки та тягачі з причепами Також була берегова команда розвантаження (мінімум рота "іхтамнєтів") На борту перебував екіпаж - "бортова команда розвантаження" Знімали "крєпьож" з контейнерів та піддонів
    Знатна "м"ясорубка" вийшла!
  • володимир омельянов
    День починаєтся з прикрасних новин по знищенню ворога в живій силі і техніці. Слава ЗСУ !
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