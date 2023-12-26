Общие боевые потери РФ с начала войны – около 354 960 человек (+1010 за сутки), 23 корабля/катера, 5899 танков, 8366 артсистем. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 354 960 российских захватчиков. Генштаб также подтверждает уничтожение российского корабля.