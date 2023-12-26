На Волыни задержана банда рэкетиров, которые "выбивали" 3000$ несуществующего долга у раненого воина ВСУ, - СБУ. ФОТО
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации с местными жителями, а затем требовали деньги за "мирное решение спорных вопросов".
Сотрудники СБУ задокументировали факт "выбивания" несуществующего долга более чем в 120 тыс. в гривневом эквиваленте с раненого воина-гранатометчика ВСУ, вернувшегося с передовой для лечения и реабилитации.
"Услышав отказ в оплате "дани", участники банды напали на украинского воина и нанесли ему телесные повреждения, в результате чего он получил черепно-мозговую травму и ушиб шейного отдела позвоночника.
В случае дальнейшего сопротивления рекетирам они угрожали потерпевшему физической расправой", - говорится в сообщении.
Служба безопасности задержала трех участников преступной группировки при получении ими части денег от мужчины.
По данным следствия, организатором банды оказался уголовник, отбывающий наказание в одной из колоний на Волыни за ограбление.
К незаконной деятельности он дистанционно привлек трех своих сообщников "на свободе", ранее уже имевших тюремные сроки за разбой, кражи и вымогательства.
Вырученные преступным способом деньги злоумышленники направляли на собственные нужды, а также пополняли "воровскую кассу".
В настоящее время всем четырем фигурантам извещено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения, соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения).
Задержанные находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.