На Волыни задержана банда рэкетиров, которые "выбивали" 3000$ несуществующего долга у раненого воина ВСУ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали организованную преступную группировку, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей Волыни. Злоумышленники "выбивали" деньги у раненого воина-гранатометчика ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации с местными жителями, а затем требовали деньги за "мирное решение спорных вопросов".

Сотрудники СБУ задокументировали факт "выбивания" несуществующего долга более чем в 120 тыс. в гривневом эквиваленте с раненого воина-гранатометчика ВСУ, вернувшегося с передовой для лечения и реабилитации.

"Услышав отказ в оплате "дани", участники банды напали на украинского воина и нанесли ему телесные повреждения, в результате чего он получил черепно-мозговую травму и ушиб шейного отдела позвоночника.

В случае дальнейшего сопротивления рекетирам они угрожали потерпевшему физической расправой", - говорится в сообщении.

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Служба безопасности задержала трех участников преступной группировки при получении ими части денег от мужчины.

По данным следствия, организатором банды оказался уголовник, отбывающий наказание в одной из колоний на Волыни за ограбление.

К незаконной деятельности он дистанционно привлек трех своих сообщников "на свободе", ранее уже имевших тюремные сроки за разбой, кражи и вымогательства.

Вырученные преступным способом деньги злоумышленники направляли на собственные нужды, а также пополняли "воровскую кассу".

В настоящее время всем четырем фигурантам извещено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения, соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения).

Задержанные находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.





