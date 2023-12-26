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В Киеве проводят обучение безопасности: Разворачивают блокпосты и проверяют транспорт. ФОТО

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В Киеве Нацполиция, патрульная полиция и другие структурные подразделения будут проводить обучение безопасности с 25 по 28 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить обучение в разных районах столицы с 25-го по 28-е декабря!" – говорится в сообщении.

По данным КМВА, обучение предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Обучение имеет задачу – совершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения.

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В Киеве проводят обучение безопасности: Разворачивают блокпосты и проверяют транспорт 01
В Киеве проводят обучение безопасности: Разворачивают блокпосты и проверяют транспорт 02

Топ комментарии

  • Mobilis in mobile
    Звичайно, намагатимуться вручити повістки Кошовому, синам Данілова, Баканову та персоналу Офіса Президента, які не є держчиновниками і не мають відповідно броні. Як вважаєте, вручать?
  • Mobilis in mobile
    Ну навіть не знаю, як мені пригадується, безпекові заходи з перевірки......рашистських танків поліцією не дуже допомогли. Допомогли ЗСУ зброєю.
    А от, якщо повернутись ще раніше, на самий початок 2014, то там такі безпекові заходи дещо допомагали владі зменшити потік учасників Майдану. Але це так, старі спогади, я ні на що не натякаю.
  • Winston Churchill
    Недостака личного состава для киевских учений конечно же не имеется,как и премий для участников.
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