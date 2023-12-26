В Киеве проводят обучение безопасности: Разворачивают блокпосты и проверяют транспорт. ФОТО

В Киеве Нацполиция, патрульная полиция и другие структурные подразделения будут проводить обучение безопасности с 25 по 28 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить обучение в разных районах столицы с 25-го по 28-е декабря!" – говорится в сообщении.

По данным КМВА, обучение предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Обучение имеет задачу – совершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения.

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