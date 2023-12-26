Франция передала второй пилотный корабль для помощи Украине в экспорте зерна. ФОТО
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Франция предоставила Украине второй пилотный корабль для помощи в экспорте зерна.
Об этом сообщил министр Франции по транспорту Клеман Бон в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Франция передала второй пилотный корабль для поддержки Украины, как и было обещано. Судно вышло из Дюнкерка, оно поможет экспортировать зерновые, чтобы помочь накормить мир".
Наша преданность тотальная, наша солидарность не прекратится", - говорится в сообщении.