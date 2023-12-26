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Франция передала второй пилотный корабль для помощи Украине в экспорте зерна. ФОТО

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Франция предоставила Украине второй пилотный корабль для помощи в экспорте зерна.

Об этом сообщил министр Франции по транспорту Клеман Бон в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Франция передала второй пилотный корабль для поддержки Украины, как и было обещано. Судно вышло из Дюнкерка, оно поможет экспортировать зерновые, чтобы помочь накормить мир".

Наша преданность тотальная, наша солидарность не прекратится", - говорится в сообщении.

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Франция передала второй пилотный корабль для помощи Украине в экспорте зерна 01
Франция передала второй пилотный корабль для помощи Украине в экспорте зерна 02

Топ комментарии

  • морячок
    Невже Украінськи підпріемства не взмозі будувати лоцмански катери? І чим лоцманский катер допоможе у єкспорті зерна?
  • Best coin UA
    А що означає "пілотний" ? Може все ж таки лоцманський човен ? ....катер ? /pilot- boat /....
  • Maxim Ak-Murza be0cf654
    Лоцманский катер, для проводки судов по фарватерам. Штука полезная, но не настолько, шоб французы в трубы трубили на весь Привоз.
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