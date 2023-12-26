Силы обороны Юга показали остатки БДК "Новочеркасск" в порту оккупированной Феодосии. ФОТО
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Корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" получил сильные повреждения.
Об этом свидетельствует опубликованное фото, сделанное в порту оккупированной Феодосии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.
"Незначительные" повреждения бдк "новочеркасск"...Точнее незначительные остатки", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждения".