Силы обороны Юга показали остатки БДК "Новочеркасск" в порту оккупированной Феодосии. ФОТО

Корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" получил сильные повреждения.

Об этом свидетельствует опубликованное фото, сделанное в порту оккупированной Феодосии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

"Незначительные" повреждения бдк "новочеркасск"...Точнее незначительные остатки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждения".

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