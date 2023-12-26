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Мошенническая схема заработка на военнослужащих ВСУ ликвидирована в Одессе, - прокуратура. ФОТО

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Правоохранители разоблачили в Одессе группу мошенников, которые решили нажиться на военнослужащих ВСУ, находящихся в зоне боевых действий и нуждающихся в автомобилях для выполнения боевых задач.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Мошенническая схема заработка на военнослужащих ВСУ ликвидирована в Одессе, - прокуратура 01

Подозреваемые разработали преступную схему, согласно которой звонили секретарю одного из горсоветов Донецкой области и военным капелланам, контакты которых находили в интернете. Представляясь волонтерами, под вымышленным именем предлагали передать безвозмездно на нужды ВСУ транспортные средства, которых на самом деле не было. При этом отмечали, что находятся за рубежом, и просили перечислить на их банковские счета средства на топливо для заправки авто и последующей отправки их в определенные пострадавшими места.

Представители власти и духовенства либо сами перечисляли средства, либо предоставляли контакты украинских защитников с передовой. Таким образом псевдоволонтеры обманули 6 граждан более чем на 130 тыс грн.

Для конспирации подозреваемые меняли сим-карты мобильных операторов, а имитируя перевозку транспортного средства, звонили из автомобиля одного из подельников, передвигаясь по Одессе. После перевода денег на карточки, участники группы распределяли их между собой и тратили по своему усмотрению.

Мошенническая схема заработка на военнослужащих ВСУ ликвидирована в Одессе, - прокуратура 02

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Мошенническая схема заработка на военнослужащих ВСУ ликвидирована в Одессе, - прокуратура 03

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время обысков по местам проживания и в транспортных средствах фигурантов выявили и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карточки, черновые записи с номерами банковских карточек и с абонентскими номерами и анкетными данными потерпевших, деньги.

Членам преступной группы сообщено о подозрении в мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

По ходатайству прокурора двум из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога около 1 млн грн и 1,5 млн грн соответственно, третьему - круглосуточный домашний арест.

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  • Санчо Пансо
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