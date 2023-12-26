Вследствие удара по феодосийскому порту затонули БДК "Новочеркасск" и частично еще один корабль. ФОТО ИЗ СПУТНИКА
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В сети появились спутниковые кадры Феодосийского порта, на которых виден результат работы ВСУ по российским кораблям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, спутниковые фото обнародовали в сети.
На них видно, что, кроме большого десантного корабля "Новочеркасск", частично затонул еще один корабль.
Ранее сообщалось, что в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждения".