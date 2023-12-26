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Вследствие удара по феодосийскому порту затонули БДК "Новочеркасск" и частично еще один корабль. ФОТО ИЗ СПУТНИКА

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В сети появились спутниковые кадры Феодосийского порта, на которых виден результат работы ВСУ по российским кораблям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спутниковые фото обнародовали в сети.

На них видно, что, кроме большого десантного корабля "Новочеркасск", частично затонул еще один корабль.

Ранее сообщалось, что в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждения".

Смотрите также: Силы обороны Юга показали остатки БДК "Новочеркасск" в порту оккупированной Феодосии. ФОТО

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Топ комментарии

  • Валентина Горшкова 86b928aa
    Слава ЗСУ !
  • Виталий 6b40280c
    Насколько правда - не знаю.
  • Лантух
    В Вікіпедії вже некролог написаний
    "26 декабря 2023 года во время российского вторжения в Украину «Новочеркасск» был уничтожен силами ВСУ ударом крылатой ракеты в порту Феодосии[1][3]."
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