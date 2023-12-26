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Япония передала для ВСУ партию автомобилей. ФОТО

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Министерство обороны Японии передало для нужд ВСУ партию автомобилей.

Об этом сообщило посольство Японии в Украине, передает Цензор.НЕТ.

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"21 декабря несколько автомобилей от Министерства обороны Японии прибыли к Силам обороны Украины. Оказание поддержки Японией будет продолжаться в следующем году", - отметили в посольстве.

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Судя по фотографиям, предоставленные автомобили – это Mitsubishi Type 73 второго поколения. Их выпускают в Японии с 1996 года. Такие автомобили можно оснастить разными тяжелыми пулеметами и противотанковыми гранатометами. Для использования во время войны в Ираке была разработана специальная версия с пуленепробиваемым стеклом.

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Также на фото можно увидеть и гусеничный самосвал, производимый компанией Morooka.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Щиро дякуємо, друзі.
  • Maksim Marchenko b59b694e
    Добре, тепер ТЦК буде на чому ганяти.
  • Evgeny N
    О! А там ще щось на гусеницях (на останньому фото)... Будь-які "смаколики" для ЗСУ (та ще й на гусеничному ходу) - то гарно! Щира подяка!
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