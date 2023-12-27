Враг ночью атаковал Одессу, один человек погиб, еще три человека получили ранения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщили в Силах обороны юга, информирует Цензор.НЕТ.
12 "шахедов" ПВО уничтожило на Одесщине, 3 на Николаевщине, 2 на Винничине.
"Сосредоточенно враг ударил по Херсону, там поврежден торговый центр и многоквартирные дома. Также попадание произошло в складские помещения научно-исследовательского учреждения аграрного профиля. Информация по пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.
Этой ночью свой удар враг сосредоточил в Одессе. Силы противовоздушной обороны отработали все вражеские цели.
"Обломки сбитых БпЛА упали на одну из незаселенных новостроек. Также сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома в пригороде Одессы. Вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. Один человек погиб, трое получили ранения, среди которых 17-летний подросток", - отметили в Сила обороны юга.