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Враг ночью атаковал Одессу, один человек погиб, еще три человека получили ранения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Ночью 27 декабря враг атаковал южные регионы двумя волнами с интервалом в 15 минут. Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 дронов-камикадзе.

Об этом сообщили в Силах обороны юга, информирует Цензор.НЕТ.

12 "шахедов" ПВО уничтожило на Одесщине, 3 на Николаевщине, 2 на Винничине.

"Сосредоточенно враг ударил по Херсону, там поврежден торговый центр и многоквартирные дома. Также попадание произошло в складские помещения научно-исследовательского учреждения аграрного профиля. Информация по пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.

Этой ночью свой удар враг сосредоточил в Одессе. Силы противовоздушной обороны отработали все вражеские цели.

"Обломки сбитых БпЛА упали на одну из незаселенных новостроек. Также сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома в пригороде Одессы. Вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. Один человек погиб, трое получили ранения, среди которых 17-летний подросток", - отметили в Сила обороны юга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух юношей, снимавших работу ПВО, задержали в Одессе, - патрульная полиция

Враг ночью атаковал Одессу, один человек погиб, еще три человека получили ранения 01
Враг ночью атаковал Одессу, один человек погиб, еще три человека получили ранения 02
Враг ночью атаковал Одессу, один человек погиб, еще три человека получили ранения 03
Враг ночью атаковал Одессу, один человек погиб, еще три человека получили ранения 04

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