Враг ночью атаковал Одессу, один человек погиб, еще три человека получили ранения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью 27 декабря враг атаковал южные регионы двумя волнами с интервалом в 15 минут. Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 дронов-камикадзе.

Об этом сообщили в Силах обороны юга, информирует Цензор.НЕТ.

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12 "шахедов" ПВО уничтожило на Одесщине, 3 на Николаевщине, 2 на Винничине.

"Сосредоточенно враг ударил по Херсону, там поврежден торговый центр и многоквартирные дома. Также попадание произошло в складские помещения научно-исследовательского учреждения аграрного профиля. Информация по пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.

Этой ночью свой удар враг сосредоточил в Одессе. Силы противовоздушной обороны отработали все вражеские цели.

"Обломки сбитых БпЛА упали на одну из незаселенных новостроек. Также сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома в пригороде Одессы. Вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. Один человек погиб, трое получили ранения, среди которых 17-летний подросток", - отметили в Сила обороны юга.

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