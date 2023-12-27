Полиции Австрии пришлось оправдываться за действия стража порядка, который на Рождество патрулировал улицы Вены в шлеме с буквой "Z".

Соответствующие объснения опубликованы в аккаунте полиции Вены в соцсети Х (бывший твиттер), сообщает Цензор.НЕТ.

Правоохранители объяснили, что Z – первая буква фамилии их коллеги, и что таким образом он "обозначил свой шлем в рамках оперативной подготовки, чтобы его узнали".

"Коллега не обратил внимания на символизм, но, конечно, был проинформирован, и маркировка была удалена", - говорится в сообщении.

Полицейские подчеркнули, что буква на шлеме не имела никакого отношения к России.

Читайте также: Австрия отказалась от блокирования нового пакета санкций Евросоюза против России, – журналист Йозвяк