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Полицейский в Вене надел "Z" на шлем. В полиции говорят, РФ здесь ни при чем. ФОТО

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Полиции Австрии пришлось оправдываться за действия стража порядка, который на Рождество патрулировал улицы Вены в шлеме с буквой "Z".

Соответствующие объснения опубликованы в аккаунте полиции Вены в соцсети Х (бывший твиттер), сообщает Цензор.НЕТ.

Правоохранители объяснили, что Z – первая буква фамилии их коллеги, и что таким образом он "обозначил свой шлем в рамках оперативной подготовки, чтобы его узнали".

"Коллега не обратил внимания на символизм, но, конечно, был проинформирован, и маркировка была удалена", - говорится в сообщении.

Полицейские подчеркнули, что буква на шлеме не имела никакого отношения к России.

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Полицейский в Вене надел Z на шлем. В полиции говорят, РФ здесь ни при чем 01

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Да,навєрна проста в zorro грався...
  • Тягнирядно Александр
    Щось слабо віриться...
  • Billy Willy
    Зреагували і вже добре, добре що розуміють звідки повзе фашизм => з рашки.
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