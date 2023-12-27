Обломки вражеского "Шахеда", уничтоженного на Виннитчине. ФОТОрепортаж

Во время ночной массированной атаки дронами на Украину на Виннитчине по вражеским целям работала ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

"Обломки сбитого "шахеда" в поле Виннитчины. Именно поэтому падение обломков на жилые кварталы влечет пожары и разрушения! Будьте бдительны и осторожны! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, переходите в укрытие или пользуйтесь правилом "двух стен", - говорится в сообщении.

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Як повідомлялося, ворог вночі атакував Одесу, одна людина загинула, ще три особи дістали поранення. Загалом ППО знищила знищила 32 "шахеди" з 46.