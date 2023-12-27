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Обломки вражеского "Шахеда", уничтоженного на Виннитчине. ФОТОрепортаж

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Во время ночной массированной атаки дронами на Украину на Виннитчине по вражеским целям работала ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

"Обломки сбитого "шахеда" в поле Виннитчины. Именно поэтому падение обломков на жилые кварталы влечет пожары и разрушения! Будьте бдительны и осторожны! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, переходите в укрытие или пользуйтесь правилом "двух стен", - говорится в сообщении.

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Обломки вражеского Шахеда, уничтоженного на Виннитчине 01
Обломки вражеского Шахеда, уничтоженного на Виннитчине 02
Обломки вражеского Шахеда, уничтоженного на Виннитчине 03
Обломки вражеского Шахеда, уничтоженного на Виннитчине 04
Обломки вражеского Шахеда, уничтоженного на Виннитчине 05
Обломки вражеского Шахеда, уничтоженного на Виннитчине 06
Обломки вражеского Шахеда, уничтоженного на Виннитчине 07
Обломки вражеского Шахеда, уничтоженного на Виннитчине 08
Обломки вражеского Шахеда, уничтоженного на Виннитчине 09

Як повідомлялося, ворог вночі атакував Одесу, одна людина загинула, ще три особи дістали поранення. Загалом ППО знищила знищила 32 "шахеди" з 46.

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