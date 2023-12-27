Херсонский вокзал восстанавливается после вчерашних обстрелов. ФОТО

Херсонский вокзал уже восстанавливается от вчерашних обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".

"Спасибо военной администрации и волонтерам за оперативную работу! Рейсы сегодня прибывают по графику", - говорится в сообщении.







Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 грудня російські загарбники завдали удару по евакуаційному потягу на вокзалі Херсону. Загинув поліцейський, четверо осіб дістали поранення. Через вчорашні російські обстріли сильно постраждала енергетична інфраструктура Херсону. Без електропостачання залишаються 70% абонентів.