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Восемь мужчин на одном легковом авто пытались нелегально пересечь границу со Словакией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

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Прикордонники на Закарпатті зупинили легковик, у салон якого перебувало 8 осіб, які намагалися нелегально перетнути кордон зі Словаччиною.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"На Закарпатье пограничники остановили легковушку, в салон которой набилось 8 господ - украинцев, которые пытались нелегально пересечь границу со Словакией. Водитель "резинового" автомобиля, который и организовал "тур", бросился наутек, однако далеко забежать не удалось", - говорится. в сообщении.

Кроме того сообщается, что всего за прошедшие сутки пограничники "в административном порядке "пригласили на кутью" 16 нарушителей границы". Как отмечается, переправителю грозит уголовная ответственность.

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Восемь мужчин на одном легковом авто пытались нелегально пересечь границу со Словакией, - Госпогранслужба 01
Восемь мужчин на одном легковом авто пытались нелегально пересечь границу со Словакией, - Госпогранслужба 02
Восемь мужчин на одном легковом авто пытались нелегально пересечь границу со Словакией, - Госпогранслужба 03

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    Тоді мені цікаво. Якщо у людини немає, квартири, бізнесу, сім'ї, то чому вона має боронити дружину і бізнес сусіда Миколи? Ви якщо хотіли шантажувати жінками, то треба було і для них кордон закривати, тоді б, може, і охочих захищати країну було більше.
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