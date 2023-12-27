Новости Фото • ДТП

Пьяного священника УПЦ МП, устроившего смертельное ДТП, задержали на Хмельнитчине. ФОТОрепортаж

8 44425
На Хмельнитчине водитель BMW устроил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. СМИ сообщили, что водителем является священник УПЦ МП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

ДТП произошло около 14:00 26 декабря 2023 года на автодороге сообщением "Дунаевцы - Грушка" около села Мушкутинцы Дунаевецкой тергромады.

"49-летний водитель автомобиля BMW X5 допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21110 под управлением 46-летнего жителя с. Залесцы", - говорится в сообщении.

Потерпевший водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм умер 27 декабря в больнице.

"Драггер" показал, что водитель BMW находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови превышало норму в 8 с половиной раз. Полицейские задержали водителя.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По данным издания Суспільне, за рулем BMW находился священник УПЦ МП. Завтра, 28 декабря, в Камянце-Подольском ему будут выбирать меру пресечения.

Также читайте: Будут судить священника из Херсона, который торговал оружием и боеприпасами

Пьяного священника УПЦ МП, устроившего смертельное ДТП, задержали на Хмельнитчине 01
Пьяного священника УПЦ МП, устроившего смертельное ДТП, задержали на Хмельнитчине 02
Пьяного священника УПЦ МП, устроившего смертельное ДТП, задержали на Хмельнитчине 03

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Сергей121
    X5 BMW Motorsport - ото намолив кацапчик!
    А лохторат все ще носить туди свою "десятину"! Шо там казали про розум? А про прозріння?
  • Beta Human
    Кацапський піп і BMW - страшна суміш
  • Амандрапапупа
    В любому випадку представники так званого "усрусскаго міра" несуть смерть, чи то за кермом авто, чи читаючи молитву, чи з автоматом в лапах. Кров, розруха, смерть ...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости