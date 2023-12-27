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Оккупанты группами сдаются в плен на Запорожском направлении из-за больших потерь и бесчеловечного отношения командиров, - ОК "Захід". ФОТО

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На Запорожском направлении вторая группа российских оккупантов из состава 71-го полка ВС РФ сдалась в плен.

Об этом сообщает ОК "Захід", передает Цензор.НЕТ.

По словам пленных, причинами этого является бесчеловечное отношение командования РФ и большие потери в российских подразделениях.

"Оккупанты отмечали, что каждый день группы, сформированные из неподготовленных бойцов из числа мобилизованных и недавно подписавших контракт, отправляют на штурм, с которого они уже не возвращаются.

Командиры 71-го полка из России перед отправкой уверяют военнослужащих, что они будут находиться вдали от линии боевого столкновения и в скорый срок будут заменены другими военнослужащими. Поэтому группы, оказавшись без продовольствия и боеприпасов под обстрелами, принимают решение сдаться в плен", - говорится в сообщении.

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Оккупанты группами сдаются в плен на Запорожском направлении из-за больших потерь и бесчеловечного отношения командиров, - ОК Захід 01
Оккупанты группами сдаются в плен на Запорожском направлении из-за больших потерь и бесчеловечного отношения командиров, - ОК Захід 02

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Топ комментарии

  • Галина Боброва 94427cf0
    И потому что знают
    В украинском плену лучше ,чем в россии на свободе
    Тепло и сытно
  • Ivan Davidov
    Судя по лицам, все, как один, с высшим образованием. Айтишники, наверное...
  • Михаил Грушевский
    Здаються не тому що вважають свого царя імбіцилом і проти цією війни, а тому що "абєщалі што будут далєко ат фронта, спакойна марадьорнічать, насілавать і убівать мірняк. Кінулі бес прадавольстві і в ітогє пагналі розгамі на хахляцкіє пазіціі". Кацап - не людина.
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