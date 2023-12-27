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Минобороны сертифицировало первый бронежилет для женщин-военнослужащих. ФОТОрепортаж

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Министерство обороны сертифицировало первый бронежилет для женщин-военнослужащих. Он украинский производства и прошел два этапа испытаний.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минобороны, об этом рассказал главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко.

"Изогнутая бронеплита, суженные плечи, расширенный низ – такие конструктивные особенности имеет первый сертифицированный в Украине бронежилет для женщин-военных", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что бронежилет – украинского производства. Его разработала компания "Украинская броня". Образец был утвержден после двух этапов испытаний. После первого этапа полевых испытаний бронежилет был доработан с учетом строения женского тела.

"Поскольку у женщин плечи уже, а таз, наоборот, шире, чем у мужчин, то военнослужащим было неудобно работать с оружием в "мужском" варианте бронежилета", - рассказал Шарко.

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Кроме этого, "женский" вариант для удобства подразумевает изогнутую наружу бронеплиту.

По другим параметрам бронежилет, вес которого составляет от 10,5 кг в зависимости от размера и комплектации, не отличается от утвержденного ранее общевойскового бронежилета.

"После сертификации жилет стал доступным для централизованной закупки. Министерство обороны ожидает от Генерального штаба потребности в приобретении этих изделий. После этого Минобороны сформирует объемы и перечни для закупки", - добавили в министерстве.

Как отмечается, закупкой женских бронежилетов будет заниматься "Государственный оператор тыла".

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Минобороны сертифицировало первый бронежилет для женщин-военнослужащих 05

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    От не хотів перед святом писати про це, але ж зачепило...

    Як за дешево нахібати народ.
    Методів багато.
    Ось був у 90-х метод.
    Приходили веселі хлопці з короткими зачісками і лобом на три пальці і казали володарю ларька з цигарками, пивом і снікерсами:
    - мужик, бачив он спалений кіоск за квартал звідси? То пагані хлопці спалили (а від самих паленим ларьком пахне). Хочеш, щоб тобі не спалили? Тоді плати нам за кришу.

    Метод активно перейняв путін. Він спочатку по всьому світові створював проблеми. А потім допомагав їх вирішувати: Молдова. Абхазія, По всьому Кавказу. Та і по всьому світові.

    Але ж і наші не гірші.
    Сьогодні вибісило. Ходжу по базарчику. І тут два дядьки між собою за політику:
    - і шо ж ти думаєш? Хотіли вони вже і дівчат на войну брати. Так Зеленський не дав. Так і сказав: і не думайте, я такого не підпишу. (і от просто гордість в дядька в очах за президента).

    І нічого дядьки не зрозуміли про схему. Що насправді такого і в проекті не було.
    Бо малоефективно використовувати дівчат у штурмових бригадах, якщо у них по 50 кг ваги.
    А якщо їм по 25 і більше, то у більшості вже малолітні діти.
    Та і нахіба їх призивати, коли ще 100+ кг з Кварталу 95 на чолі із ймовірним взводним Женею Кошовим не призвані?

    Ніхто не збирався дівчат призивати.
    Тільки Мар'янка, яка з головою в команді Зе!Єрмака заявила:
    - треба дівок в армію гнати, бо булки розслабили.
    А людина з гордим і небритим профілем мужньо і відповідально заявила:
    - не буде цього. Я такого не підпишу, не просіть.
    А хто просив? Не уточнюють. Але всі мають подумати на Залужного.

    Ну все як і 30 років тому:
    Мар'яна з канстрою бензину і запальничкою каже баригі:
    - спалений ларьок бачили?
    А Зеленський:
    - я ваша криша, спалити ларьок не дам. Цілуйте руки.

    Так я вам про дядьків з базарчика: вони сто пудов не траз попалися наперсточникам у 90-х.
    І життя їх нічому не навчило.

    (с) Віктор Бобиренко
  • Kateryna Veiko
    Вага - ВІД 10.5 кг😨
    Беручи до уваги, що база бронежилета - це власне сама жилетка (чохол+м'які пакети+бронепластини), а напашники, наплечники та захист шиї ідуть додатково, то по всьому виходить, що втулили звичайні сталеві пластини, а не полегшені композитні. Корсетної системи теж не спостерігається.

    Криндик спині від такого настане у чоловіків, про жінок мовчу.
  • Kateryna Veiko
    Дякую, капітане Очевидність, що відкрили такий лайфхак. Передам цю таємницю побратиму з прекрасно розкачаною спиною, що підтягувався по 60 разів за раз, але за декілька ротацій ще в АТО перетворився на лежачого на 7 місяців. Бо періодично у важкому повному броніку і з ПКМ зістрибував з техніки і заробив компресійні травми хребта.
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