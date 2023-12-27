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Вследствие взрыва российского БДК "Новочеркасск" куски металла разлетелись по центру оккупированной Феодосии. ФОТО

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В оккупированной Феодосии 27 декабря по всему городу находят куски металла после поражения в морском порту российского большого десантного корабля "Новочеркасск".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Вследствие взрыва российского БДК Новочеркасск куски металла разлетелись по центру оккупированной Феодосии 01

Изуродованные железные фрагменты невозможно идентифицировать, их находят на улицах в центральной части города.

Вследствие взрыва российского БДК Новочеркасск куски металла разлетелись по центру оккупированной Феодосии 02

Также в Феодосии продолжают фиксировать ущерб, нанесенный взрывом. Во многих домах, расположенных вблизи порта, выбиты стекла и повреждены рамы.

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Напомним, в Феодосии в ночь на 26 декабря прогремели мощные взрывы в районе порта. Впоследствии командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил об ударе по большому десантному кораблю россиян "Новочеркасск".

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  • Elvis2
    Ета камни с неба.
  • Urs
    комусь повезло - на шару отримав історичний артефакт в палісадник.
  • Ivan Ivan 9411ab2c
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