В течение дня оккупанты атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе: повреждены многоэтажки, частные дома и газопровод. ФОТОрепортаж

Сегодня, 27 декабря, россияне продолжали атаковать Никопольский район Днепропетровской области, под обстрелами находились Никополь, Мировская и Марганецкая громады.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня агрессор обстреливал Никопольщину из артиллерии – Мировскую и Марганецкую громады. А еще – райцентр. На последний направил и дроны-камикадзе.

Изуродованы многоэтажки, 9 частных домов и газопровод. Люди невредимы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в остальных районах Днепропетровской области сигнал воздушной тревоги неоднократно извещал об опасности, но обошлось без вражеских атак.

Читайте также: Рашисты накрыли Никопольщину артиллерийским огнем







