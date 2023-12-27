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На Днепропетровщине неизвестный расстрелял автомобиль, водитель погиб. Объявлена специальная полицейская операция. ФОТО

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В Днепропетровской области на трассе неизвестный мужчина в балаклаве расстрелял автомобиль, водитель погиб. В области объявлена специальная полицейская операция.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

"27 декабря около 18:00 в дежурную часть полиции поступило сообщение, что на трассе Н-31 неизвестный мужчина в балаклаве выскочил на дорогу и произвел несколько выстрелов, предварительно из автомата с глушителем, по легковому автомобилю. В результате полученных ранений водитель погиб на месте", – говорится в сообщении.

Для поиска и задержания преступника в области введена специальная полицейская операция.

Для установления всех обстоятельств преступления на место выехали руководство полиции и следственно-оперативная группа. К поискам подозреваемого привлечены все службы полиции.

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На Днепропетровщине неизвестный расстрелял автомобиль, водитель погиб. Объявлена специальная полицейская операция 01
На Днепропетровщине неизвестный расстрелял автомобиль, водитель погиб. Объявлена специальная полицейская операция 02

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Топ комментарии

  • Dust
    ігорьок, поліцейського виправдали.

    і правильно зробили!
    поліцейський захищав життя напарниці
  • Urs
    Мадяр пише:

    26 дек. 2023 г.
    З оказією, однак. Скочив на день у справах з Херсону до Дніпра і назад. На цивільному авто, не по формі. Зачепив і темно і по-світлому. В обидві сторони- ЖОДНОІ ПЕРЕВІРКИ паролів/документів/вмісту авто (окрім околиць Миколаєва та Херсону, де цей догляд працює ретельно та цілодобово). Є питання: нам то справді ***** стало?
  • Ан Мур
    а чоловік з півтора проміле (потім під час експертизи встановлено) вдарив поліцейську та зламав її носа
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