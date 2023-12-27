На Днепропетровщине неизвестный расстрелял автомобиль, водитель погиб. Объявлена специальная полицейская операция. ФОТО

В Днепропетровской области на трассе неизвестный мужчина в балаклаве расстрелял автомобиль, водитель погиб. В области объявлена специальная полицейская операция.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

"27 декабря около 18:00 в дежурную часть полиции поступило сообщение, что на трассе Н-31 неизвестный мужчина в балаклаве выскочил на дорогу и произвел несколько выстрелов, предварительно из автомата с глушителем, по легковому автомобилю. В результате полученных ранений водитель погиб на месте", – говорится в сообщении.

Для поиска и задержания преступника в области введена специальная полицейская операция.

Для установления всех обстоятельств преступления на место выехали руководство полиции и следственно-оперативная группа. К поискам подозреваемого привлечены все службы полиции.

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