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В соцсетях распространяют фейковые скриншоты повесток в "Дії" от Житомирского областного ТЦК. ФОТО

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В соцсетях начали распространять фейковые скриншоты повесток в "Дії", которые поступили от Житомирского областного ТЦК.

Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

В соцсетях распространяют фейковые скриншоты повесток в Дії от Житомирского областного ТЦК 01

"Это фейк российской пропаганды, особенно активно распространяющийся в телеграм-каналах врага. Житомирский областной ТЦК и СП, как любой другой ТЦК, не использует "Дію" для оповещения граждан", - говорится в сообщении.

Это очередная информационная кампания агрессора, направленная на дестабилизацию ситуации в Украине и срыв мобилизации.

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Топ комментарии

  • Yurka Gagarin
    придёт русня ты им потом про закон расскажеш...
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    блокпости скрізь, облави в ТРЦ, офісах , підприємствах, метро, продмагах теж їх ІПСО? всн по закону?
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    ти и вже записався в штурмовики?
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