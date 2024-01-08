Защищая Украину, в районе Авдеевки погиб 25-летний воин, стрелок-помощник гранатометчика Максим Васильченко. ФОТО

Защищая Украину, в районе Авдеевки Донецкой области погиб 25-летний стрелок-помощник гранатометчика 1-го механизированного отделения 2-го механизированного взвода 5-й механизированной роты 2-го механизированного батальона воинской части АО222 Максим Васильченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Богуславский городской совет.

Как отмечается, воин погиб 4 января 2024 года в результате минометно-артиллерийских обстрелов в районе Авдеевки.

"По окончании школы поступил в Переяслав-Хмельницкий педагогический университет имени Григория Сковороды на факультет исторического и социально-психологического образования... Имел стойкий характер и острое ощущение справедливости, не позволявшее ему спокойно наслаждаться юношеской жизнью, когда родную землю уничтожают враги. С оружием в руках встал на ее защиту как храбрый воин. К сожалению, во время боя под Авдеевкой Герой получил ранения, погасившие огонек его молодой жизни на отметке 25 лет...", - говорится в сообщении.

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