Удары по Харьковщине: из-под завалов в Змиеве извлекли двух мужчин, в больнице умер один из раненых в результате обстрела Харькова 2 января. ФОТО

За минувшие сутки вражеским ударам подверглись более 20 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 07:00 оккупанты нанесли по Харькову по меньшей мере 4 ракетных удара, тип – устанавливается. Повреждено предприятие, учебное заведение. Травмирована 53-летняя женщина, состояние легкое. Пострадавшую госпитализировали. В 22:18 враг нанес удар по г. Харькову ракетами 300. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

Также утром под вражескими обстрелами оказался Змиев Чугуевского района. Поврежден частный дом. Из-под завала извлекли мужчин 90 и 60 лет. Еще одна женщина остается под завалами.

В течение суток враг многократно обстреливал г. Волчанск Чугуевского района. Повреждены 6 домов, 2 производственных цеха, автомобили.

7 января враг дважды нанес удары возле с. Липцы и с. Глубокое Харьковского района, обстрелял с. Слобожанское Харьковского района.

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В результате обстрела с. Сеньково Купянского района ранение получил 17-летний юноша. Поврежден частный дом в с. Веселое Харьковского района.

Около 14:00 7 января враг обстрелял с. Александровка Богодуховского района. Повреждены 3 дома. В 14:34 в результате обстрела с. Нечволодовка Купянского района погиб 50-летний мужчина. Поврежден частный дом. Около 22:50 враг нанес удар по поселку Вильча Чугуевского района. Поврежден гериатрический пансионат. Без пострадавших.

"К сожалению, ночью в больнице умер один из раненых в результате обстрела Харькова 2 января: 56-летний мужчина длительное время находился в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

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Также от артиллерийских и минометных ударов врага пострадали Уды Богодуховского района; Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск Чугуевского района; Потихоново, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка Купянского района. По Синьковке, Петропавловке, Берестовому Купянского района враг нанес авиационные удары.





