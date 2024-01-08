Защищая Украину, погиб 23-летний пилот МиГ-29 Владислав Залистовский с позывным Blue Helmet. ФОТО

Защищая Украину, погиб 23-летний летчик Вооруженных сил Украины Владислав Залистовский с позывным "Blue Helmet".

Об этом сообщил пилот Тондюр Филипп (Air Fighter), передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в нашей небольшой авиационной семье произошло горе, мы потеряли не просто пилота, а и надежного побратима, друга, сына и просто замечательного и яркого человека Владислава!"

Он был одним из тех с кем я бы выполнил любую задачу с уверенностью что он меня не оставит в тяжелой ситуации, что было и по военному делу, да и по жизни в целом! К сожалению, никто из нас больше не увидит новые видео. Владислав погиб защищая наше небо, хотя ему было всего 23, только вдумайтесь в эту цифру 23 года, а он был пилотом боевого самолета МиГ-29 и имел на своем счету уже десятки боевых вылетов, я преклоняю голову перед ним и отдаю честь как настоящему боевому пилоту погибшему защищая Украину!" - написал пилот.

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Также о гибели воина сообщила его девушка Евгения Нестеренко.

Известно, что пилот родился в городе Малин Житомирской области. В 2021 году он окончил лётный факультет Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

В работе Владислав Залистовский был пилотом боевого самолета МиГ-29.

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