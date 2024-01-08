Экс-заместителю министра обороны Шаповалову и экс-руководителю департамента Минобороны Хмельницкому сообщено о новых подозрениях в растрате почти 950 млн грн на закупках некачественных бронежилетов, - СБУ и ГБР. ФОТО

Бывшим чиновникам Министерства обороны Украины сообщили о новых подозрениях по факту растраты еще почти миллиарда гривен на закупках бронежилетов для ВСУ. Вместе с сообщниками в 2022 году бывший заместитель министра обороны закупил еще одну партию некачественных бронежилетов для украинских военных, чем растратил более 948 млн бюджетных гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ та ГБР.

По данным следствия, к сделке причастны также двое бывших подчиненных фигуранта – экс-руководитель Департамента госзакупок Минобороны и бывший руководитель Центрального управления материального обеспечения Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается, организаторы схемы заключили договор на поставку крупной партии бронежилетов с одной из восточноевропейских компаний, бенефициарными владельцами которой являются граждане России.

Читайте также: Суд арестовал одного из крупнейших поставщиков Минобороны, предлагавшего $500 тысяч взятки должностному лицу ГБР

Однако экспертиза приобретенных бронеплит показала, что они не соответствуют заявленному классу защиты и таким образом представляют опасность для жизни военнослужащих в боевой обстановке.

Пока фигурантам сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное в условиях особого периода, что привело к тяжелым последствиям; ч. 5 ст. 191 – растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.





Читайте также: Суд арестовал одного из основателей компании "Київгума", которая поставляла в РФ средства тактической медицины, - СБУ

В настоящее время двое из подозреваемых находятся под стражей в рамках других уголовных производств.

Напомним, экс-замминистра обороны Украины и бывшего руководителя Департамента Минобороны подозревают также в растратах 100 и 250 миллионов гривен на закупки некачественных бронежилетов для ВСУ, а также почти миллиарда гривен на поставке для ВСУ непригодной военной формы.

Для установления местонахождения третьего подозреваемого по месту его жительства провели обыски, расследование продолжается.

По данным источников Цензор.НЕТ в правоохранительных органах, речь идет о бывшем и.о. директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Богдане Хмельницком и экс-замминистре обороны Вячеславе Шаповалове.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разоблачена украинская компания, которая во время войны поставляла в РФ средства тактической медицины, - СБУ