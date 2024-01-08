Задержан чиновник Укрзализныци, который шпионил за военными эшелонами ВСУ и передавал ФСБ РФ информацию о железнодорожных маршрутах в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности провела спецоперацию в Днепре, в результате которой задержали еще одного агента ФСБ. Им оказался чиновник одной из узловых станций Укрзализныци, который собирал и передавал информацию о логистических маршрутах движения по железной дороге подразделений украинских защитников и военной техники на территории области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по указанию российских спецслужб он собирал информацию о железнодорожных маршрутах, по которым переправляют военную технику ВСУ.

Кроме того, фигуранта интересовали разведданные о количестве и типе вооружения, доставляемого железным сообщением.

Для этого российский агент фиксировал место и время прохождения военных эшелонов, а также пытался узнать их маршрут с остановками и пунктами назначения.

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Прежде злоумышленник пытался получить максимум информации о переправке на фронт боевых машин "Брэдли" и танков "Леопард".

По имеющимся данным, развединформация потребовалась оккупантам для подготовки воздушных ударов по железнодорожным объектам региона.

Таким образом, захватчики надеялись нарушить логистику поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ.

"Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили вражеского агента, задокументировали преступные действия и задержали его в собственном доме", - говорится в сообщении.

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Как установило расследование, фигурант был дистанционно завербован ФСБ летом этого года. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своей деструктивной активности в прокремлевских телеграмм-каналах, где одобрял вооруженную агрессию РФ.

Для коммуникации с ФСБ агент использовал анонимный чат в популярном мессенджере.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого изъяты мобильные телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.







