Задержан чиновник Укрзализныци, который шпионил за военными эшелонами ВСУ и передавал ФСБ РФ информацию о железнодорожных маршрутах в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что по указанию российских спецслужб он собирал информацию о железнодорожных маршрутах, по которым переправляют военную технику ВСУ.
Кроме того, фигуранта интересовали разведданные о количестве и типе вооружения, доставляемого железным сообщением.
Для этого российский агент фиксировал место и время прохождения военных эшелонов, а также пытался узнать их маршрут с остановками и пунктами назначения.
Прежде злоумышленник пытался получить максимум информации о переправке на фронт боевых машин "Брэдли" и танков "Леопард".
По имеющимся данным, развединформация потребовалась оккупантам для подготовки воздушных ударов по железнодорожным объектам региона.
Таким образом, захватчики надеялись нарушить логистику поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ.
"Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили вражеского агента, задокументировали преступные действия и задержали его в собственном доме", - говорится в сообщении.
Как установило расследование, фигурант был дистанционно завербован ФСБ летом этого года. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своей деструктивной активности в прокремлевских телеграмм-каналах, где одобрял вооруженную агрессию РФ.
Для коммуникации с ФСБ агент использовал анонимный чат в популярном мессенджере.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемого изъяты мобильные телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.