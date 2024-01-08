Задержана "заместитель председателя избиркома РФ", помогавшая рашистам провести "референдум" на Херсонщине, - СБУ. ФОТО
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, фигуранткой является жительница села Борозенское Бериславского района, которая после захвата населенного пункта добровольно пошла на сотрудничество с агрессором.
За это российские захватчики назначили ее "заместителем главы избирательной комиссии РФ" на территории громады.
"Находясь на этой "должности", женщина организовывала массово-агитационные мероприятия в поддержку фейкового плебисцита по "присоединению" региона к России", - говорится в сообщении.
Для этого предательница вместе со своими сообщниками размещала в "избиркоме" и общественных местах пропагандистские листовки с символикой страны-агрессора.
Также фигурантка готовила списки местных жителей для их принудительного привлечения к срежиссированному голосованию, чтобы создать видимость максимальной явки граждан на фейковом мероприятии.
Кроме того, злоумышленница требовала от людей ставить "нужные" отметки в незаконных бюллетенях для масштабной фальсификации итогов псевдореферендума.
После освобождения Херсона женщина осталась на правобережье региона, где пыталась быть незаметной, и таким образом избежать правосудия.
Но сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц).
Пока она под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.