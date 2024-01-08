Задержана "заместитель председателя избиркома РФ", помогавшая рашистам провести "референдум" на Херсонщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила еще одну предательницу, организовывавшую незаконный "референдум" РФ во время оккупации правобережной Херсонщины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, фигуранткой является жительница села Борозенское Бериславского района, которая после захвата населенного пункта добровольно пошла на сотрудничество с агрессором.

За это российские захватчики назначили ее "заместителем главы избирательной комиссии РФ" на территории громады.

"Находясь на этой "должности", женщина организовывала массово-агитационные мероприятия в поддержку фейкового плебисцита по "присоединению" региона к России", - говорится в сообщении.

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Для этого предательница вместе со своими сообщниками размещала в "избиркоме" и общественных местах пропагандистские листовки с символикой страны-агрессора.

Также фигурантка готовила списки местных жителей для их принудительного привлечения к срежиссированному голосованию, чтобы создать видимость максимальной явки граждан на фейковом мероприятии.

Кроме того, злоумышленница требовала от людей ставить "нужные" отметки в незаконных бюллетенях для масштабной фальсификации итогов псевдореферендума.

После освобождения Херсона женщина осталась на правобережье региона, где пыталась быть незаметной, и таким образом избежать правосудия.

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Но сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Пока она под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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