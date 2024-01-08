Очень много тяжелораненых: Волонтер Юсупова просит помощи для воинов в госпитале и на фронте. ФОТОрепортаж

Украинским защитникам, которые находятся в прифронтовых госпиталях, нужны аппараты для спасения конечностей. А воинам на передовой – дроны и зарядные станции.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"В прифронтовый госпиталь срочно нужны аппараты АЗФ, которые спасают ноги и руки нашим бойцам. Тяжело раненых очень много, врачи оперируют круглосуточно без отдыха. Счет на 60 аппаратов - 150 тыс. грн. Очень прошу помочь, ранения очень страшные.

Также штурмовому подразделению очень нужны:

Планшеты – 43 тыс. грн

Зарядные станции – 60 тыс. грн

И дроны, очень нужные дроны", - говорится в сообщении.

В новом году Юсупова оплатила и отправила на фронт зарядные станции – 50 тыс. грн, три дрона Мавик 3 – 225 тыс. грн, тепловизор – 57 тыс. грн, одежду для раненых – 23 700 грн и химические грелки.

Также смотрите: Срочно нужно выкупить дроны для штурмовых подразделений на Авдеевском направлении, – волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

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