Очень много тяжелораненых: Волонтер Юсупова просит помощи для воинов в госпитале и на фронте. ФОТОрепортаж
Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.
"В прифронтовый госпиталь срочно нужны аппараты АЗФ, которые спасают ноги и руки нашим бойцам. Тяжело раненых очень много, врачи оперируют круглосуточно без отдыха. Счет на 60 аппаратов - 150 тыс. грн. Очень прошу помочь, ранения очень страшные.
Также штурмовому подразделению очень нужны:
Планшеты – 43 тыс. грн
Зарядные станции – 60 тыс. грн
И дроны, очень нужные дроны", - говорится в сообщении.
В новом году Юсупова оплатила и отправила на фронт зарядные станции – 50 тыс. грн, три дрона Мавик 3 – 225 тыс. грн, тепловизор – 57 тыс. грн, одежду для раненых – 23 700 грн и химические грелки.
Реквизиты для помощи:
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253