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С 2022 года в Великобритании подготовили 33 тысячи украинских военных. ФОТО

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33 тысячи украинских военнослужащих прошли подготовку в Британии в рамках операции Interflex.

Об этом заявило Министерство обороны Великобритании в своем Twitter(X), передает Цензор.НЕТ.

"33 тысячи украинских солдат прошли подготовку в рамках операции Interflex под руководством Великобритании", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что операция продолжится в 2024 году, "как поддержка Украины со стороны Великобритании".

С 2022 года в Великобритании подготовили 33 тысячи украинских военных 01
С 2022 года в Великобритании подготовили 33 тысячи украинских военных 02
С 2022 года в Великобритании подготовили 33 тысячи украинских военных 03

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Топ комментарии

  • Trevo Trow
    На думку англійців ти дегенерат з мокшанською методичкою.
  • Чайка Київ
    Щиро дякуємо, друзі.
  • anna petrova fabee43b
    В тому і справа, що в посадці один українець кладе по сім москалів, а не "в пасадкі всє равни".

    Combat footage
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