Рашисты обстреляли из тяжелой артиллерии Марганец на Днепропетровщине, повреждены многоэтажки. ФОТО
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Войска РФ продолжают обстреливать территорию Днепропетровщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, после полуночи под обстрелом находился Марганец на Никопольщине. Враг ударил по городу из тяжелой артиллерии.
"Повреждены 5 многоэтажек и 2 авто. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В других районах Днепропетровщины ночь прошла спокойно.