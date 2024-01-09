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Рашисты обстреляли из тяжелой артиллерии Марганец на Днепропетровщине, повреждены многоэтажки. ФОТО

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Войска РФ продолжают обстреливать территорию Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после полуночи под обстрелом находился Марганец на Никопольщине. Враг ударил по городу из тяжелой артиллерии.

"Повреждены 5 многоэтажек и 2 авто. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Рашисты обстреляли из тяжелой артиллерии Марганец на Днепропетровщине, повреждены многоэтажки 01
Рашисты обстреляли из тяжелой артиллерии Марганец на Днепропетровщине, повреждены многоэтажки 02
Рашисты обстреляли из тяжелой артиллерии Марганец на Днепропетровщине, повреждены многоэтажки 03

В других районах Днепропетровщины ночь прошла спокойно.

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