Общие боевые потери РФ с начала войны - около 365 990 человек (+820 за сутки), 6036 танков, 8672 артсистемы, 11 203 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 365 990 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 365 990 (+820) человек,

танков - 6 036 (+5) единиц,

боевых бронированных машин - 11 203 (+9) единицы,

артиллерийских систем - 8 672 (+6) единицы,

РСЗО - 954 (+1) единицы,

средств ПВО - 638 (+0) единиц,

самолетов - 329 (+0) единиц,

вертолетов - 324 (+0) единицы,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 823 (+1) единицы,

крылатых ракет – 1 805 (+18) единиц,

кораблей /катеров - 23 (+0) единицы,

подлодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 11 552 (+10) единицы,

специальной техники - 1 333 (+5) единицы.

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.