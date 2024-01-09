Общие боевые потери РФ с начала войны - около 365 990 человек (+820 за сутки), 6036 танков, 8672 артсистемы, 11 203 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 365 990 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 365 990 (+820) человек,
танков - 6 036 (+5) единиц,
боевых бронированных машин - 11 203 (+9) единицы,
артиллерийских систем - 8 672 (+6) единицы,
РСЗО - 954 (+1) единицы,
средств ПВО - 638 (+0) единиц,
самолетов - 329 (+0) единиц,
вертолетов - 324 (+0) единицы,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 823 (+1) единицы,
крылатых ракет – 1 805 (+18) единиц,
кораблей /катеров - 23 (+0) единицы,
подлодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 11 552 (+10) единицы,
специальной техники - 1 333 (+5) единицы.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.