Снимал работу украинской ПВО и "охотился" на HIMARS: СБУ задержала российского информатора под Славянском. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, фигурант также интересовался местами наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ в районе Славянска.
Информатор распространял полученные сведения через один из вражеских каналов в популярном мессенджере, администрируемом представителями "МГБ ДНР".
Но благодаря оперативному реагированию СБУ удалось сорвать вражеские планы по осуществлению прицельных обстрелов украинских объектов.
По данным следствия, фигурантом является 43-летний местный житель, поддерживавший вооруженную агрессию РФ против Украины. Об этом он не раз писал в прокремлевских телеграм-каналах.
Затем злоумышленник начал "сливать" в чат-бот ФСБ закрытые сведения о местах базирования и ориентировочном количестве украинских войск на Славянском направлении.
Для сбора сведений информатор лично обходил город и окрестные поселки, где скрыто фиксировал дислокации и маршруты движения подразделений ВСУ.
В ходе обыска у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.