Оккупанты ударили 3 ракетами по Покровску - попали в промышленное здание. ФОТО

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донбасса. Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, информация о пострадавших не поступала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Как отмечается, ночью россияне выпустили 3 ракеты по Покровску - попали в промышленное здание. В Кураховской громаде обстреляны окрестности Острого и промзона Курахового. В Марьинской громаде под огнем Красногоровка, Новомихайловка и Елизаветовка.

Также сообщается, что в Торском Лиманской громады повреждены 9 домов.

"Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома и промышленное здание. В Северске поврежден дом", - говорится в сообщении.

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