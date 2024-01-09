Ликвидировано три новые "схемы для уклонистов": среди организаторов – экс-советник главы АП времен Януковича, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мероприятий в разных регионах нашего государства задержаны организаторы сделок.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди организаторов – бывший советник главы администрации времен Януковича и должностное лицо военно-врачебной комиссии, которые с каждого уклониста зарабатывали до 10 тыс. долларов США.

За деньги фигуранты способствовали побегу потенциальным призывникам за границу в обход контрольно-пропускных пунктов или на основании поддельных документов.

Так, в Киеве: нейтрализована преступная группа, которая вывозила уклонистов в Евросоюз под видом водителей международных пассажирских перевозок.

Во главе группировки был житель столицы, который с 2012 и до начала 2014 года занимал должность советника главы администрации беглого президента.

Для реализации схемы чиновник оформлял своих клиентов на подконтрольную компанию-перевозчика и регистрировал их в системе "Шлях" как водителей зарубежных рейсов.

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Также на Закарпатье: разоблачен чиновник местной военно-врачебной комиссии, который продавал уклонистам фиктивные медицинские выводы о непригодности к службе по состоянию здоровья.

В дальнейшем клиенты фигуранта планировали выехать за пределы Украины как "списанные" с военного учета. Сотрудники СБУ задержали должностное лицо ВВК во время передачи ему части неправомерной выгоды.

В Тернопольской области: военная контрразведка СБУ ликвидировала еще один канал нелегальной миграции. К его организации причастна волонтер местного благотворительного фонда и один из жителей региона.

За денежное "вознаграждение" они довозили уклонистов до границы с европейской страной, а дальше показывали им обходные маршруты по лесным тропам.

Сотрудники украинской спецслужбы задержали обоих фигурантов при попытке нелегальной переправки за пределы Украины нескольких беглецов от мобилизации.

По всем разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении, двое из них уже находятся под стражей. Продолжаются расследования. Организаторам сделок и их сообщникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кроме того, решается вопрос о квалификации преступных действий и привлечении к ответственности самих уклонистов.











