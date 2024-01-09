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На Запорожском направлении пограничники уничтожили сразу десяток вражеских FPV-дронов. ФОТО

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Украинские пограничники уничтожили сразу десяток FPV-дронов оккупантов на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Пограничники обезвредили сразу десяток FPV-дронов на Запорожском направлении.

БПЛА потеряли ориентацию в пространстве от действия антидронового ружья и взорвались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также один из беспилотников со смертоносным грузом защитникам удалось приземлить.

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На Запорожском направлении пограничники уничтожили сразу десяток вражеских FPV-дронов 01
На Запорожском направлении пограничники уничтожили сразу десяток вражеских FPV-дронов 02
На Запорожском направлении пограничники уничтожили сразу десяток вражеских FPV-дронов 03

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Топ комментарии

  • Ігор Климчук fc494a97
    Так про це вже давно військові говорять. Без якісного і багато реб буде біда.
  • Іван Рудий
    Зразу 10 в зоні дії однієї направленої антидронової глушилки. Це жопа.
  • sergey pavlenko
    він мав на увазі що тих дронів дуже багато і тому нам потрібно багато таких рушниць
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