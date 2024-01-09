На Запорожском направлении пограничники уничтожили сразу десяток вражеских FPV-дронов. ФОТО

Украинские пограничники уничтожили сразу десяток FPV-дронов оккупантов на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Пограничники обезвредили сразу десяток FPV-дронов на Запорожском направлении.

БПЛА потеряли ориентацию в пространстве от действия антидронового ружья и взорвались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также один из беспилотников со смертоносным грузом защитникам удалось приземлить.

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