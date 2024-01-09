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В боях за Украину под Купянском погиб доброволец из Болгарии Светослав Славков. ФОТО

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Защищая Украину от российских захватчиков, в битве под Купянском погиб доброволец из Болгарии Светослав Славков.

Об этом в фейсбуке сообщил батальон "Карпатська Січ", информирует Цензор.НЕТ.

"В битве под Купянском отдал свою жизнь болгарский футбольный фанат "Левски" Светослав Славков. Неравнодушные болгары собрали средства на снаряжение, и 31-летний Светослав добровольно отправился в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воин участвовал в боях на разных направлениях, среди которых была Авдеевка, где шли самые ожесточенные бои.

"Погиб, защищая всю Европу от нашествия орды. Вечная память герою!" – добавили в батальоне.

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В боях за Украину под Купянском погиб доброволец из Болгарии Светослав Славков 01

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Топ комментарии

  • Diesel_Sasha
    вічна пам'ять Герою!
  • shokolad
    Вклоняюся! Дякую тобі, Герой.. Спочивай у мирі. Українці вдячні тобі і дуже жаліють про загибель своїх Захисників, з якої країни б вони не були. Співчуття рідним((
  • Rostyslav Komarnytsky
    Шана. Шана. Шана. 🙏 Земний уклін від українця-слов'янина слов' янину-болгарину. 🙏 🇺🇦🙏🇧🇬
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