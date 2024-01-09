В боях за Украину под Купянском погиб доброволец из Болгарии Светослав Славков. ФОТО

Защищая Украину от российских захватчиков, в битве под Купянском погиб доброволец из Болгарии Светослав Славков.

Об этом в фейсбуке сообщил батальон "Карпатська Січ", информирует Цензор.НЕТ.

"В битве под Купянском отдал свою жизнь болгарский футбольный фанат "Левски" Светослав Славков. Неравнодушные болгары собрали средства на снаряжение, и 31-летний Светослав добровольно отправился в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воин участвовал в боях на разных направлениях, среди которых была Авдеевка, где шли самые ожесточенные бои.

"Погиб, защищая всю Европу от нашествия орды. Вечная память герою!" – добавили в батальоне.

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