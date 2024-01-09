СБУ и НАБУ разоблачили в райсуде Одесчины коррупционную схему незаконного выезда мужчин за границу: Судья за взятки помогал уклонистам. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает пресс-служба СБУ и НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, преступный механизм действовал с середины апреля 2022 года. За этот период фигуранты успели "оформить" более 1000 решений в пользу военнообязанных.
Схема заключалась в том, что за неправомерную выгоду в суде принимались решения, фиктивно определявшие место жительства несовершеннолетних детей за мужчинами. Это давало право призывникам уклониться от мобилизации, а также уехать за границу.
Для реализации "схемы" фигуранты привлекли адвоката, занимавшегося поиском клиентов, а также выступавшего в роли посредника для встречи с ними и передачи неправомерной выгоды.
Отмечается, что для того, чтобы найти уклонистов, фигуранты размещали соответствующие объявления в соцсетях "Инстаграм" и "Фейсбук".
СБУ и НАБУ задокументировали на получении неправомерной выгоды одного из судей.
Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Продолжается расследование по установлению обстоятельств преступления и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к незаконной деятельности.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.