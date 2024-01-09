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Злоумышленники по указаниям из телеграм-канала поджигали релейные шкафы на железной дороге Киевщины, - прокуратура. ФОТО

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Правоохранители установили 4 человек, которые по указаниям из телеграм-канала за денежное вознаграждение поджигали релейные шкафы на железной дороге в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

По данным следствия, подозреваемые на одном из железнодорожных перегонов Киевской области облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли релейные шкафы сигнальной установки. Это нарушило работу транспорта.

Злоумышленники по указаниям из телеграм-канала поджигали релейные шкафы на железной дороге Киевщины, - прокуратура 01

Установлено, что указанные действия они совершили во исполнение указания неустановленного лица в мессенджере "Telegram". За денежное вознаграждение подозреваемые совершили на железнодорожном перегоне четыре аналогичных поджога. Правоохранители устанавливают заказчиков данного преступления.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по фактам умышленного уничтожения чужого имущества и повреждения путей сообщения и транспортных средств (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 277 УК Украины).

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Топ комментарии

  • Stanislav Bryzhyk
    В країні війна... чого ви з ними цяцькаєтеся? За стіночку і розстріляти на хрін. За законами військового часу.
  • Nik Home 28567b72
    "за фактами умисного знищення чужого майна та пошкодження шляхів сполучення..."

    Не розумію - це країна ідіотів чи просто уся система ******** ворогові?

    1. Державна зрада.
    2. Терроризм.
    3. Співучасть у війні проти своєї країни.

    Не знаю як там правильно формулюється, але НЕ "знищення чужого майна" !

    Слів нема.
  • Олександр 06c266e6
    зловмисники чи терористи??
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