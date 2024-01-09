Злоумышленники по указаниям из телеграм-канала поджигали релейные шкафы на железной дороге Киевщины, - прокуратура. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.
По данным следствия, подозреваемые на одном из железнодорожных перегонов Киевской области облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли релейные шкафы сигнальной установки. Это нарушило работу транспорта.
Установлено, что указанные действия они совершили во исполнение указания неустановленного лица в мессенджере "Telegram". За денежное вознаграждение подозреваемые совершили на железнодорожном перегоне четыре аналогичных поджога. Правоохранители устанавливают заказчиков данного преступления.
Злоумышленникам сообщено о подозрении по фактам умышленного уничтожения чужого имущества и повреждения путей сообщения и транспортных средств (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 277 УК Украины).