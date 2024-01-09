Залужный посетил позиции ВСУ в районе Купянска. ФОТО
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня, 9 января, посетил позиции в районе города Купянск Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Министерства обороны Украины.
Кроме Залужного, район Купянска посетили министр обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала.
Командующий ОСГВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил с ситуацией вблизи Купянска, где украинские воины отражают постоянные попытки врага атаковать.
По словам военных, успехов у российских окупантов на этом направлении нет.
"Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время - врагу не понравится", - подчеркнул министр обороны.