Разведывала места дислокации ВСУ на Донетчине для спецслужб РФ: СБУ задержала российскую агентку. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну агентку ФСБ, которая разведывала дислокацию и перемещение Сил обороны на Донетчине. В зоне особого внимания женщины были места базирования подразделений ВСУ, привлеченных к боевым операциям на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, для сбора развединформации она самостоятельно объезжала населенные пункты в районах Курахово, Мирнограда, Селидового, Новогродовки и Михайловки.

Злоумышленница для выявления и фиксации позиций украинских войск могла проехать общественным транспортом до 100 км вблизи передовой за день.

"Сотрудники СБУ своевременно разоблачили российскую агентку, задокументировали ее преступные действия и задержали в собственном доме. У нее изъят мобильный телефон, который злоумышленница использовала для переписки с ФСБ и фиксации украинских объектов", - говорится в сообщении.

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Благодаря оперативному реагированию украинской спецслужбы удалось провести комплекс мер по обеспечению позиций и маршрутов передвижения подразделений ВСУ.

По данным следствия, фигуранткой является 33-летняя жительница Новогродовки, которая в октябре 2023 года была дистанционно завербована кадровым сотрудником ФСБ.

В поле зрения агрессора женщина попала из-за своей антиукраинской активности в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.

Для коммуникации с ФСБ фигурантка использовала анонимный чат в мессенджере, а сведения передавала в виде текстовых сообщений и меток на электронных картах.

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За выполненные задачи злоумышленница получала от российского куратора денежное "вознаграждение", поступавшее на ее банковскую карточку.

Разведданные требовались оккупантам для планирования собственных боевых операций, в частности ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских войск на восточном фронте.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время она находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

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