Разведывала места дислокации ВСУ на Донетчине для спецслужб РФ: СБУ задержала российскую агентку. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, для сбора развединформации она самостоятельно объезжала населенные пункты в районах Курахово, Мирнограда, Селидового, Новогродовки и Михайловки.
Злоумышленница для выявления и фиксации позиций украинских войск могла проехать общественным транспортом до 100 км вблизи передовой за день.
"Сотрудники СБУ своевременно разоблачили российскую агентку, задокументировали ее преступные действия и задержали в собственном доме. У нее изъят мобильный телефон, который злоумышленница использовала для переписки с ФСБ и фиксации украинских объектов", - говорится в сообщении.
Благодаря оперативному реагированию украинской спецслужбы удалось провести комплекс мер по обеспечению позиций и маршрутов передвижения подразделений ВСУ.
По данным следствия, фигуранткой является 33-летняя жительница Новогродовки, которая в октябре 2023 года была дистанционно завербована кадровым сотрудником ФСБ.
В поле зрения агрессора женщина попала из-за своей антиукраинской активности в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.
Для коммуникации с ФСБ фигурантка использовала анонимный чат в мессенджере, а сведения передавала в виде текстовых сообщений и меток на электронных картах.
За выполненные задачи злоумышленница получала от российского куратора денежное "вознаграждение", поступавшее на ее банковскую карточку.
Разведданные требовались оккупантам для планирования собственных боевых операций, в частности ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских войск на восточном фронте.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
В настоящее время она находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.