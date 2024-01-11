В Харькове под ракетные обстрелы РФ попали журналисты турецкого информагентства "Анадолу". ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на репортаж информационного агентства "Анадолу".
"Во время обстрелов две ракеты попали в гостиницу "Парк", где находились журналисты АА, длительное время следившие за украинско-российской войной на передовой. В то время, как верхние этажи отеля превратились в руины из-за взрыва, а само здание горело, корреспонденту АА Давиту Качкачишвили и фотокорреспондентке Озге Элиф Кизил, дежурившим 10 января, в День журналистики (профессиональный праздник журналистов в Турции - ред.), удалось собственными силами выбраться из разрушенной и охваченной пламенем гостиницы", - сообщает агентство.
Отмечается, что в результате инцидента репортер Качкачишвили получил незначительные порезы на руках. Оба представителя турецкого информагентства были доставлены в больницу каретами скорой помощи и находятся в удовлетворительном состоянии.
Также сообщается, что автомобиль, которым пользовалась журналистская группа, оказался непригодным для использования после ракетного удара.
Как сообщалось, накануне вечером россияне обстреляли Харьков ракетами. Впоследствии стало известно, что в результате обстрела Харькова пострадали 10 человек, среди них - турецкие журналисты.
По состоянию на утро 11 января сообщалось, что количество пострадавших выросло до 11.
Позже сообщалось о 12 пострадавших.