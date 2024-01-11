В Харькове под ракетные обстрелы РФ попали журналисты турецкого информагентства "Анадолу". ФОТОрепортаж

10 января под российские ракетные обстрелы отеля в Харькове попали журналист и фотокорреспондент турецкого информационного агентства "Анадолу" (АА). Один из репортеров получил незначительные порезы на руках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на репортаж информационного агентства "Анадолу".

"Во время обстрелов две ракеты попали в гостиницу "Парк", где находились журналисты АА, длительное время следившие за украинско-российской войной на передовой. В то время, как верхние этажи отеля превратились в руины из-за взрыва, а само здание горело, корреспонденту АА Давиту Качкачишвили и фотокорреспондентке Озге Элиф Кизил, дежурившим 10 января, в День журналистики (профессиональный праздник журналистов в Турции - ред.), удалось собственными силами выбраться из разрушенной и охваченной пламенем гостиницы", - сообщает агентство.

Отмечается, что в результате инцидента репортер Качкачишвили получил незначительные порезы на руках. Оба представителя турецкого информагентства были доставлены в больницу каретами скорой помощи и находятся в удовлетворительном состоянии.

Также сообщается, что автомобиль, которым пользовалась журналистская группа, оказался непригодным для использования после ракетного удара.

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Как сообщалось, накануне вечером россияне обстреляли Харьков ракетами. Впоследствии стало известно, что в результате обстрела Харькова пострадали 10 человек, среди них - турецкие журналисты.

По состоянию на утро 11 января сообщалось, что количество пострадавших выросло до 11.

Позже сообщалось о 12 пострадавших.











