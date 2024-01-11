Зеленский встретился с президентом Эстонии Карисом. ФОТОрепортаж
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Президент Украины Владимир Зеленский в Эстонии встретился с президентом страны Аларом Карисом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Кариса в соцсети X.
"Сегодня очень особенный день, мы приветствуем президента Украины Владимира Зеленского в Эстонии.
Наша крепкая дружба базируется на общих ценностях, идеалами, к которым мы стремимся, всегда являются демократия и свобода", - отметил эстонский лидер.
Президент Эстонии также опубликовал первые фото со встречи с Зеленским.