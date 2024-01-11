На полях Авдеевского направления сотни единиц подбитой российской техники, - Тарнавский. ФОТО

Вторые сутки враг активно наносит авиаудары в операционной зоне ОСУВ "Таврия".

Об этомсообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

"Поля на Авдеевском направлении - сотни единиц подбитой российской техники. Держим оборону. Вторые сутки враг активно наносит авиаудары в операционной зоне ОСУВ Таврия", - информирует Тарнавский.

По его словам, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 35 авиаударов, провели 45 боевых столкновений и совершили 591 артобстрел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Таврическом направлении за сутки потери врага составляют 391 человек и 42 единицы военной техники.

Общие потери врага за прошедшие сутки составили 488 человек и 45 единиц военной техники. В частности, 4 танка, 7 ББМ, 4 артсистемы, 25 БпЛА, 2 автомобиля. Также поражены 2 важных объекта противника.