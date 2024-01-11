Россияне разгоняют фейк об отключении в Ровно от коммунальных услуг за неявку в ТЦК. В ОГА опровергли. ФОТО
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Ровенская ОГА опровергает сообщения российских телеграмм-каналов о том, что многоквартирные дома в городе якобы отключают от коммунальных услуг из-за того, что проживающие там мужчины не явились в ТЦК.
Об этом сообщили в Ровенской областной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.
"На днях на российских телеграмм-каналах появилось сообщение, будто Ровенская областная военная администрация угрожает жителям одного из домов Ровно отключением от коммунальных услуг из-за неявки мужчин в военкомат.
Эта информация неправдива", - говорится в сообщении.
В ОГА обратили внимание на то, что в объявлении указана несуществующая улица Грибника.
"Призываем всех к информационной гигиене. Пользуйтесь официальными источниками, в частности, ресурсами Ровенской областной военной администрации", - добавили в ОГА.