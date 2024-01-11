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Оккупанты за прошедшие сутки 108 раз обстреляли Херсонщину, три человека получили ранения. ФОТОрепортаж

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Под вражескими атаками находились Херсон, Кизомис, Ивановка, Велетенское, Камышаны, Надеждовка, Новодмитровка, Садовое, Берислав, Тягинка, Червоный Маяк и Гавриловка. Оккупанты били по жилым кварталам из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков и БпЛА.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ. 

Российские военные из артиллерии обстреляли Новодмитровку, вражеские снаряды повредили 4 частных дома, в результате взрывов ранен 57-летний мужчина. Под артиллерийским огнем противника находился и Червоный Маяк, получили ранения 64-летний мужчина и его 56-летняя жена.

Мощные взрывы раздавались в Херсоне. Под обстрелами из артиллерии и реактивных систем залпового огня находились центр, Днепровский и Корабельный районы. Накануне российские террористические войска попали и в отель, получивший значительные повреждения: снаряды пробили фасад, выбило окна, повреждена внутренняя отделка. Также побиты многоэтажные и частные дома.

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Оккупанты за прошедшие сутки 108 раз обстреляли Херсонщину, три человека получили ранения 01
Оккупанты за прошедшие сутки 108 раз обстреляли Херсонщину, три человека получили ранения 02
Оккупанты за прошедшие сутки 108 раз обстреляли Херсонщину, три человека получили ранения 03
Оккупанты за прошедшие сутки 108 раз обстреляли Херсонщину, три человека получили ранения 04
Оккупанты за прошедшие сутки 108 раз обстреляли Херсонщину, три человека получили ранения 05
Оккупанты за прошедшие сутки 108 раз обстреляли Херсонщину, три человека получили ранения 06
Оккупанты за прошедшие сутки 108 раз обстреляли Херсонщину, три человека получили ранения 07
Оккупанты за прошедшие сутки 108 раз обстреляли Херсонщину, три человека получили ранения 08
Оккупанты за прошедшие сутки 108 раз обстреляли Херсонщину, три человека получили ранения 09
Оккупанты за прошедшие сутки 108 раз обстреляли Херсонщину, три человека получили ранения 10
Оккупанты за прошедшие сутки 108 раз обстреляли Херсонщину, три человека получили ранения 11
Оккупанты за прошедшие сутки 108 раз обстреляли Херсонщину, три человека получили ранения 12

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