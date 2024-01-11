Оккупанты за прошедшие сутки 108 раз обстреляли Херсонщину, три человека получили ранения. ФОТОрепортаж

Под вражескими атаками находились Херсон, Кизомис, Ивановка, Велетенское, Камышаны, Надеждовка, Новодмитровка, Садовое, Берислав, Тягинка, Червоный Маяк и Гавриловка. Оккупанты били по жилым кварталам из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков и БпЛА.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

Российские военные из артиллерии обстреляли Новодмитровку, вражеские снаряды повредили 4 частных дома, в результате взрывов ранен 57-летний мужчина. Под артиллерийским огнем противника находился и Червоный Маяк, получили ранения 64-летний мужчина и его 56-летняя жена.

Мощные взрывы раздавались в Херсоне. Под обстрелами из артиллерии и реактивных систем залпового огня находились центр, Днепровский и Корабельный районы. Накануне российские террористические войска попали и в отель, получивший значительные повреждения: снаряды пробили фасад, выбило окна, повреждена внутренняя отделка. Также побиты многоэтажные и частные дома.

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