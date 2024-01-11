Чиновник военкомата на Одесщине за деньги "отмазывал" военнообязанных от мобилизации: ГБР сообщило о подозрении. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Отмечается, что должностное лицо военкомата за 2 тысячи долларов делало "клиентам" документы о признании их непригодными к военной службе, а за 3 тысячи долларов мужчины могли еще и сняться с военного учета.
"Задокументирован факт получения сотрудником военкомата 7 тыс. долларов США за снятие с военного учета трех мужчин", - говорится в сообщении.
В настоящее время работники ГБР проводят обыски по месту работы фигуранта, устанавливают полный круг причастных лиц среди других должностных лиц. Также устанавливаются лица, которые могли воспользоваться услугами подозреваемого.
Сотруднику РТЦК и СП уведомлено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.