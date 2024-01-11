Чиновник военкомата на Одесщине за деньги "отмазывал" военнообязанных от мобилизации: ГБР сообщило о подозрении. ФОТО

В Одесской области разоблачили работника Белгород-Днестровского районного территориального центра комплектования, который за деньги помогал военнообязанным мужчинам избежать мобилизации. Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что должностное лицо военкомата за 2 тысячи долларов делало "клиентам" документы о признании их непригодными к военной службе, а за 3 тысячи долларов мужчины могли еще и сняться с военного учета.

"Задокументирован факт получения сотрудником военкомата 7 тыс. долларов США за снятие с военного учета трех мужчин", - говорится в сообщении.

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В настоящее время работники ГБР проводят обыски по месту работы фигуранта, устанавливают полный круг причастных лиц среди других должностных лиц. Также устанавливаются лица, которые могли воспользоваться услугами подозреваемого.

Сотруднику РТЦК и СП уведомлено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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