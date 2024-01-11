Разоблачены 5 пророссийских агитаторов, среди них - сторонник "вагнеровцев" и блогер, дискредитировавший ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, злоумышленники публично оправдывали вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов, а также продвигали оккупационные группировки России.
По данным следствия, фигуранты распространяли прокремлевские нарративы в общественных местах во время общения с окружающими и на страницах популярных соцсетей.
Большую часть деструктивного контента вражеские приспешники подхватывали с пропагандистских интернет-ресурсов страны-агрессора и подавали их якобы от имени рядовых граждан Украины.
Так, в Киеве разоблачен столичный блогер, занимавшийся дискредитацией украинских защитников.
Для этого он делал репосты провокативных стримов, в которых распространял фейки о военнослужащих ВСУ.
На Днепропетровщине разоблачены еще четыре пропагандиста. Один из них – житель Павлоградского района.
"Злоумышленник публиковал в "Одноклассниках" собственные сообщения в поддержку захватчиков, в том числе героизировал наемников из российской частной военной компании "Вагнер". Другим фигурантом оказался предприниматель из Днепра. Задокументировано, что вблизи одного из городских парков он публично призывал людей помогать против Украины", - говорится в сообщении.
Еще один житель из региона Кривого Рога активно репостил вражескую пропаганду из прокремлевских Телеграмм-каналов, подконтрольных спецслужбам РФ.
Кроме того, на информационно-подрывной деятельности разоблачена сотрудница одного из медучреждений Павлограда.
В телефонных разговорах со своими родственниками из России она оправдывала временную оккупацию части территории Украины.
Во время обысков по местам проживания всех пятерых фигурантов изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.
Сторонникам рашизма сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Комплексные меры проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской и Днепропетровской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве прокуратуры.