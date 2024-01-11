Разоблачены 5 пророссийских агитаторов, среди них - сторонник "вагнеровцев" и блогер, дискредитировавший ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила в разных регионах Украины еще пятерых вражеских агитаторов, проводивших информационные диверсии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленники публично оправдывали вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов, а также продвигали оккупационные группировки России.

По данным следствия, фигуранты распространяли прокремлевские нарративы в общественных местах во время общения с окружающими и на страницах популярных соцсетей.

Большую часть деструктивного контента вражеские приспешники подхватывали с пропагандистских интернет-ресурсов страны-агрессора и подавали их якобы от имени рядовых граждан Украины.

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Так, в Киеве разоблачен столичный блогер, занимавшийся дискредитацией украинских защитников.

Для этого он делал репосты провокативных стримов, в которых распространял фейки о военнослужащих ВСУ.

На Днепропетровщине разоблачены еще четыре пропагандиста. Один из них – житель Павлоградского района.

"Злоумышленник публиковал в "Одноклассниках" собственные сообщения в поддержку захватчиков, в том числе героизировал наемников из российской частной военной компании "Вагнер". Другим фигурантом оказался предприниматель из Днепра. Задокументировано, что вблизи одного из городских парков он публично призывал людей помогать против Украины", - говорится в сообщении.

Еще один житель из региона Кривого Рога активно репостил вражескую пропаганду из прокремлевских Телеграмм-каналов, подконтрольных спецслужбам РФ.

Кроме того, на информационно-подрывной деятельности разоблачена сотрудница одного из медучреждений Павлограда.

В телефонных разговорах со своими родственниками из России она оправдывала временную оккупацию части территории Украины.

Во время обысков по местам проживания всех пятерых фигурантов изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

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Сторонникам рашизма сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- ⁠ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

- ⁠ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комплексные меры проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской и Днепропетровской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве прокуратуры.

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