Минобороны утвердило второй образец бронежилета для военнослужащих. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Отмечается, что если в первом сертифицированном образце от "Украинской брони" бронеплита имела изогнутую форму, то в компании "Темп - 3000" женский бронежилет укомплектовали демпферными подушками.
Они помогут подогнать бронежилет под анатомические особенности каждой женщины. Всего в комплекте – три подушечки разных размеров.
Кроме того, для защиты паха производитель разработал дополнительную сумочку с мягким баллистическим пакетом.
Женский бронежилет имеет такие же баллистические характеристики, как и мужской.
В пресс-службе отметили, что испытания длились три месяца и проходили в два этапа. Первый – на удобство ношения военнослужащими. Второй – лабораторные испытания (баллистические, не баллистические, тестирование материалов и фурнитуры).
Вес бронежилета – от 10,5 килограмма и более, в зависимости от комплектации.
"В ВСУ служит более 40 тысяч женщин. Наша цель – обеспечить наших защитниц бронежилетами, в первую очередь речь идет о военнослужащих на передовой. Мы уже общались с производителями. "Украинская броня" при условии заблаговременного заказа может изготовить до 10 тысяч комплектов за 60-90 дней, а компания "Темп 3000" - 5 тысяч комплектов в месяц", - рассказал заместитель министра обороны Виталий Половенко.
Как отмечается, оба образца уже доступны для централизованной закупки. Министерство обороны ожидает от Генерального штаба потребности в приобретении этих изделий. После этого Минобороны сформирует объемы и перечни закупки.
Непосредственно закупкой женских бронежилетов будет заниматься Государственный оператор тыла.